حقيقة حريق مجمّع ذوق مصبح... البطريركية المارونية تكشف!

أعلنت القيمومة في البطريركية المارونية، في بيان، أن الحريق الذي اندلع فجر اليوم الثلاثاء 12 آب 2025 في المجمّع البطريركي في محلة ذوق مصبح، حيث تقع المحكمة الروحية والدوائر البطريركية والأمانة العامة للبطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، نتج عن ماس كهربائي في غرفة توزيع الكهرباء المشتركة بين بلوكات المجمع الأربع (A وB وC وD). وأوضحت أن الدخان المتصاعد كان من المناور الجانبية المعزولة عن الطوابق والمكاتب، وأن الأضرار اقتصرت على الطابق المخصص للوحات توزيع الكهرباء.

وأفاد البيان أن الحريق تمت السيطرة عليه مباشرة بفضل تدخل نواطير المجمع والأب القيم المقيم في الطابق العلوي، مشيداً بجاهزية الدفاع المدني والقوى الأمنية والصليب الأحمر والقيمين على المجمّع، ما حال دون تفاقم الأضرار. كما أكدت القيمومة أنه يجري العمل فوراً على إصلاح الأضرار بالتنسيق مع شركة كهرباء لبنان والاختصاصيين المعنيين.

ونفت القيمومة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن محاولة تلف ملفات المحكمة الروحية أو سوء إدارة للمجمع، داعيةً إلى أخذ المعلومات من المرجع المختص وعدم الانجرار وراء العناوين المغلوطة.

وذكّرت أن المحكمة الروحية مغلقة حتى منتصف أيلول بسبب العطلة السنوية، مؤكدة عدم تعرض أي من مكاتبها أو ملفاتها لأي ضرر، والحمد لله على عدم وقوع إصابات بشرية.