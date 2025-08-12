living cost indicators
الدفاع المدني يدعو للالتزام بالتوجيهات..

12
AUGUST
2025
اصدر الدفاع المدني -  الهيئة الصحية الإسلامية بيانا تتصمن إرشادات السلامة العامة في موجات الحر الشديدة ، واعلن انه" مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، يزداد خطر اندلاع الحرائق في الأحراج والمناطق العشبية، كما ترتفع احتمالية التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري، وحرصاً على سلامة المواطنين والممتلكات،  يدعو الدفاع المدني الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات التالية:

أولاً – الوقاية من حرائق الأحراج والمناطق العشبية:

تشحيل وتقليم الأشجار وتنظيف الأعشاب الجافة خاصة قرب المنازل والمزارع.

منع حرق الأعشاب أو النفايات خاصة وقت الظهيرة أو خلال موجات الحر.

عدم إشعال النيران في الأحراش أو بالقرب من الأشجار حتى ولو لغرض الشواء.

تجنب رمي أعقاب السجائر أو الزجاج أو أي مواد قابلة للاشتعال على الأرض.

عدم ترك عبوات الغاز أو الوقود داخل السيارات أو في أماكن معرضة للشمس المباشرة.

تأمين محيط المنازل والمزارع بإزالة الأعشاب الجافة وترك مسافة أمان خالية من المواد القابلة للاحتراق.

الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عبر الاتصال بالدفاع المدني أو مأموري الأحراج أو البلدية.

الابتعاد عن أماكن الحريق وترك المجال لفرق الإطفاء لأداء عملها دون عرقلة.

 

ثانياً – الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً.

شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم، حتى دون الشعور بالعطش.

ارتداء قبعات أو أغطية رأس وملابس خفيفة وفاتحة اللون عند الخروج.

أخذ فترات راحة في الظل أو الأماكن المكيفة عند العمل في الهواء الطلق.

عدم ترك الأطفال أو المسنين أو الحيوانات الأليفة داخل المركبات حتى لفترة قصيرة.

الانتباه لعلامات الإصابة بضربة الشمس مثل الدوخة، الغثيان، الصداع، أو ارتفاع حرارة الجسم، وطلب المساعدة الطبية فوراً عند ظهورها.

متابعة نشرات الطقس والتحذيرات الرسمية، وتأجيل النشاطات الخارجية عند ارتفاع الخطر.

نشر الوعي بين أفراد الأسرة وخاصة الأطفال حول مخاطر النار والشمس في هذه الفترة".

