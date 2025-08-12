living cost indicators
بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط"!

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنه" عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 10 آب 2025 ، ولأسباب تشغيلية، سيتم:
أ‌)     الغاء رحلة العودة دبي - بيروت المسائية المجدولة ليوم الجمعة 15 آب 2025 تحت رقم ME429 (موعد اقلاعها كان 21:40) بحيث سيتم تحويل الركاب على الرحلة ME431 التي تقلع من دبي 02:15 فجر السبت 16 آب 2025 . يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ب‌)    الغاء رحلة العودة الرياض - بيروت المسائية المجدولة ليوم الأحد 17 آب 2025 تحت رقم ME423 (موعد اقلاعها كان 21:10) بحيث سيتم تحويل الركاب على رحلة الظهر ليوم الاحد والاثنين 17 و 18 آب رقم ME425 التي تقلع من الرياض 11:50 ظهراً و يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ت‌)     تعديل جدول مواعيد عدد من الرحلات من وإلى كل من باريس، نيس، فرانكفورت، ميلانو، اثينا، اسطنبول ، القاهرة ، لارنكا، الكويت، الرياض ، الدمام، جدة، الدوحة، أكرا، لاغوس و ابيدجان للفترة الممتدة من يوم الجمعة 15 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 18 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:
الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 15 آب 2025:

رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 271    بيروت    لارنكا    08:25    06:00    تبكير موعد الأقلاع
ME 272    لارنكا    بيروت    09:55    07:30    تبكير موعد الأقلاع
ME 229    بيروت    باريس    13:00    15:30    تأخير موعد الأقلاع
ME 230    باريس    بيروت    18:10    20:40    تأخير موعد الأقلاع
ME 418    بيروت    أبو ظبي    15:25    17:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 419    أبو ظبي    بيروت    19:00    22:10    تأخير موعد الأقلاع
ME 267    بيروت    اسطنبول    17:35    20:35    تأخير موعد الأقلاع
ME 268    اسطنبول    بيروت    20:30    23:30    تأخير موعد الأقلاع
ME 422    بيروت    الرياض    17:50    20:45    تأخير موعد الأقلاع
ME 423    الرياض    بيروت    21:10    (1+) 00:05    تأخير موعد الأقلاع
ME 428    بيروت    دبي    16:25    22:30    تأخير موعد الأقلاع
ME 429    دبي    بيروت    21:40    (1+) 03:45    تأخير موعد الأقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       (+1) الاقلاع من الرياض ودبي فجر يوم السبت 16 آب 2025

 الرحلات المعدلة ليوم السبت 16 آب 2025:
رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 575    بيروت    اكرا    02:05    04:05    تأخير موعد الأقلاع
ME 575    اكرا    ابيدجان    06:30    08:20    تأخير موعد الأقلاع
ME 576    ابيدجان    اكرا    09:10    11:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 576    اكرا    بيروت    11:10    12:45    تأخير موعد الأقلاع
ME 265    بيروت    اسطنبول    08:25    06:00    تبكير موعد الأقلاع
ME 266    اسطنبول    بيروت    11:20    08:55    تبكير موعد الأقلاع
ME 406    بيروت    الكويت    17:05    09:25    تبكير موعد الأقلاع
ME 304    بيروت    القاهرة    07:45    11:50    تأخير موعد الأقلاع
ME 305    القاهرة    بيروت    10:10    14:10    تأخير موعد الأقلاع
ME 229    بيروت    باريس    13:00    16:30    تأخير موعد الأقلاع
ME 230    باريس    بيروت    18:10    21:40    تأخير موعد الأقلاع
ME 223    بيروت    نيس    15:00    17:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 224    نيس    بيروت    19:00    21:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 267    بيروت    اسطنبول    17:35    21:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 268    اسطنبول    بيروت    20:30    23:55    تأخير موعد الأقلاع
ME 442    بيروت    الدمام    17:35    21:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 443    الدمام    بيروت    20:55    (+1) 00:20    تأخير موعد الأقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       (+1) الاقلاع من الدمام فجر يوم الأحد 17 آب 2025
الرحلات المعدلة ليوم الأحد 17 آب 2025:
رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 271    بيروت    لارنكا    08:25    06:00    تبكير موعد الأقلاع
ME 272    لارنكا    بيروت    09:55    07:25    تبكير موعد الأقلاع
ME 364    بيروت    جدة    08:55    06:00    تبكير موعد الأقلاع
ME 365    جدة    بيروت    12:25    09:30    تبكير موعد الأقلاع
ME 217    بيروت    فرانكفورت    07:20    07:10    تبكير موعد الأقلاع
ME 218    فرانكفورت    بيروت    12:00    11:25    تبكير موعد الأقلاع
ME 436    بيروت    الدوحة    15:15    18:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 437    الدوحة    بيروت    19:00    21:45    تأخير موعد الأقلاع
ME 253    بيروت    اثينا    18:05    18:35    تأخير موعد الأقلاع
ME 254    اثينا    بيروت    21:00    21:30    تأخير موعد الأقلاع
ME 422    بيروت    الرياض    17:50    20:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 423    الرياض    بيروت    21:10    23:20    تأخير موعد الأقلاع
ME 267    بيروت    اسطنبول    17:35    21:45    تأخير موعد الأقلاع
ME 2424    بيروت    الرياض    23:00    23:55    تأخير موعد الأقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

   الرحلات المعدلة ليوم الأثنين 18 آب 2025:
رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع السابق    توقيت الاقلاع المعدل    الحالة
ME 271    بيروت    لارنكا    08:25    06:00    تبكير موعد الأقلاع
ME 272    لارنكا    بيروت    09:55    07:25    تبكير موعد الأقلاع
ME 235    بيروت    ميلانو    07:20    06:00    تبكير موعد الأقلاع
ME 236    ميلانو    بيروت    11:10    09:55    تبكير موعد الأقلاع
ME 265    بيروت    اسطنبول    08:25    06:45    تبكير موعد الأقلاع
ME 266    اسطنبول    بيروت    11:20    09:40    تبكير موعد الأقلاع
ME 217    بيروت    فرانكفورت    07:20    07:10    تبكير موعد الأقلاع
ME 218    فرانكفورت    بيروت    12:00    11:25    تبكير موعد الأقلاع
ME 368    بيروت    جدة    17:45    21:00    تأخير موعد الأقلاع
ME 1369    جدة    بيروت    21:15    (+1) 00:30    تأخير موعد الأقلاع
ME 1430    بيروت    دبي    12:40    21:40    تأخير موعد الأقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       الاقلاع من جدة فجر يوم الثلاثاء 19 آب 2025
كما وتعلن الشركة عن إعادة جدولة رحلتها رقم  ME571/ME572 من/الى لاغوس - ابيدجان المقررة يوم الأثنين في 18 آب 2025 بحيث سيتم تشغيل الرحلة يوم الثلاثاء الموافق في 19 آب 2025 (بدلاً من يوم الاثنين) بنفس التوقيت كالتالي:
رقم الرحلة    من    الى    توقيت الاقلاع يوم الثلاثاء في 19 آب 2025
ME 571    بيروت    لاغوس    02:05
ME 571    لاغوس    ابيدجان    07:20
ME 572    ابيدجان    لاغوس    09:30
ME 572    لاغوس    بيروت    13:00
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة       
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره".

