بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط"!

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنه" عطفاً على البيان الصادر بتاريخ 10 آب 2025 ، ولأسباب تشغيلية، سيتم:

أ‌) الغاء رحلة العودة دبي - بيروت المسائية المجدولة ليوم الجمعة 15 آب 2025 تحت رقم ME429 (موعد اقلاعها كان 21:40) بحيث سيتم تحويل الركاب على الرحلة ME431 التي تقلع من دبي 02:15 فجر السبت 16 آب 2025 . يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ب‌) الغاء رحلة العودة الرياض - بيروت المسائية المجدولة ليوم الأحد 17 آب 2025 تحت رقم ME423 (موعد اقلاعها كان 21:10) بحيث سيتم تحويل الركاب على رحلة الظهر ليوم الاحد والاثنين 17 و 18 آب رقم ME425 التي تقلع من الرياض 11:50 ظهراً و يمكن للركاب تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات الشركة حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

ت‌) تعديل جدول مواعيد عدد من الرحلات من وإلى كل من باريس، نيس، فرانكفورت، ميلانو، اثينا، اسطنبول ، القاهرة ، لارنكا، الكويت، الرياض ، الدمام، جدة، الدوحة، أكرا، لاغوس و ابيدجان للفترة الممتدة من يوم الجمعة 15 آب 2025 ولغاية يوم الأثنين 18 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للجداول التالية:

الرحلات المعدلة ليوم الجمعة 15 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 271 بيروت لارنكا 08:25 06:00 تبكير موعد الأقلاع

ME 272 لارنكا بيروت 09:55 07:30 تبكير موعد الأقلاع

ME 229 بيروت باريس 13:00 15:30 تأخير موعد الأقلاع

ME 230 باريس بيروت 18:10 20:40 تأخير موعد الأقلاع

ME 418 بيروت أبو ظبي 15:25 17:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 419 أبو ظبي بيروت 19:00 22:10 تأخير موعد الأقلاع

ME 267 بيروت اسطنبول 17:35 20:35 تأخير موعد الأقلاع

ME 268 اسطنبول بيروت 20:30 23:30 تأخير موعد الأقلاع

ME 422 بيروت الرياض 17:50 20:45 تأخير موعد الأقلاع

ME 423 الرياض بيروت 21:10 (1+) 00:05 تأخير موعد الأقلاع

ME 428 بيروت دبي 16:25 22:30 تأخير موعد الأقلاع

ME 429 دبي بيروت 21:40 (1+) 03:45 تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من الرياض ودبي فجر يوم السبت 16 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم السبت 16 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 575 بيروت اكرا 02:05 04:05 تأخير موعد الأقلاع

ME 575 اكرا ابيدجان 06:30 08:20 تأخير موعد الأقلاع

ME 576 ابيدجان اكرا 09:10 11:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 576 اكرا بيروت 11:10 12:45 تأخير موعد الأقلاع

ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 06:00 تبكير موعد الأقلاع

ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 08:55 تبكير موعد الأقلاع

ME 406 بيروت الكويت 17:05 09:25 تبكير موعد الأقلاع

ME 304 بيروت القاهرة 07:45 11:50 تأخير موعد الأقلاع

ME 305 القاهرة بيروت 10:10 14:10 تأخير موعد الأقلاع

ME 229 بيروت باريس 13:00 16:30 تأخير موعد الأقلاع

ME 230 باريس بيروت 18:10 21:40 تأخير موعد الأقلاع

ME 223 بيروت نيس 15:00 17:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 224 نيس بيروت 19:00 21:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 267 بيروت اسطنبول 17:35 21:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 268 اسطنبول بيروت 20:30 23:55 تأخير موعد الأقلاع

ME 442 بيروت الدمام 17:35 21:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 443 الدمام بيروت 20:55 (+1) 00:20 تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من الدمام فجر يوم الأحد 17 آب 2025

الرحلات المعدلة ليوم الأحد 17 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 271 بيروت لارنكا 08:25 06:00 تبكير موعد الأقلاع

ME 272 لارنكا بيروت 09:55 07:25 تبكير موعد الأقلاع

ME 364 بيروت جدة 08:55 06:00 تبكير موعد الأقلاع

ME 365 جدة بيروت 12:25 09:30 تبكير موعد الأقلاع

ME 217 بيروت فرانكفورت 07:20 07:10 تبكير موعد الأقلاع

ME 218 فرانكفورت بيروت 12:00 11:25 تبكير موعد الأقلاع

ME 436 بيروت الدوحة 15:15 18:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 437 الدوحة بيروت 19:00 21:45 تأخير موعد الأقلاع

ME 253 بيروت اثينا 18:05 18:35 تأخير موعد الأقلاع

ME 254 اثينا بيروت 21:00 21:30 تأخير موعد الأقلاع

ME 422 بيروت الرياض 17:50 20:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 423 الرياض بيروت 21:10 23:20 تأخير موعد الأقلاع

ME 267 بيروت اسطنبول 17:35 21:45 تأخير موعد الأقلاع

ME 2424 بيروت الرياض 23:00 23:55 تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الأثنين 18 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة

ME 271 بيروت لارنكا 08:25 06:00 تبكير موعد الأقلاع

ME 272 لارنكا بيروت 09:55 07:25 تبكير موعد الأقلاع

ME 235 بيروت ميلانو 07:20 06:00 تبكير موعد الأقلاع

ME 236 ميلانو بيروت 11:10 09:55 تبكير موعد الأقلاع

ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 06:45 تبكير موعد الأقلاع

ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 09:40 تبكير موعد الأقلاع

ME 217 بيروت فرانكفورت 07:20 07:10 تبكير موعد الأقلاع

ME 218 فرانكفورت بيروت 12:00 11:25 تبكير موعد الأقلاع

ME 368 بيروت جدة 17:45 21:00 تأخير موعد الأقلاع

ME 1369 جدة بيروت 21:15 (+1) 00:30 تأخير موعد الأقلاع

ME 1430 بيروت دبي 12:40 21:40 تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة الاقلاع من جدة فجر يوم الثلاثاء 19 آب 2025

كما وتعلن الشركة عن إعادة جدولة رحلتها رقم ME571/ME572 من/الى لاغوس - ابيدجان المقررة يوم الأثنين في 18 آب 2025 بحيث سيتم تشغيل الرحلة يوم الثلاثاء الموافق في 19 آب 2025 (بدلاً من يوم الاثنين) بنفس التوقيت كالتالي:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع يوم الثلاثاء في 19 آب 2025

ME 571 بيروت لاغوس 02:05

ME 571 لاغوس ابيدجان 07:20

ME 572 ابيدجان لاغوس 09:30

ME 572 لاغوس بيروت 13:00

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره".