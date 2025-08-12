living cost indicators
بسبب الحر الشديد.. تحذير من كارثة في لبنان!

12
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
حذّرت "الهيئة اللبنانية للعقارات" من المخاطر المتزايدة التي تواجه المباني والبنى التحتية في لبنان نتيجة الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العديد من الأبنية، خصوصاً القديمة منها، تعاني من غياب الصيانة الدورية وتعرضت لأضرار جزئية أو كلية بسبب الحروب، إضافة إلى تأثير قوانين الإيجارات القديمة التي حدّت من قدرة المالكين على الترميم والتدعيم.

 وأشارت إلى أن تزايد حوادث وحرائق المباني في الآونة الأخيرة يفاقم من حجم الأضرار ويزيد من المخاطر، لافتة إلى أن الأبنية القديمة تفتقر في معظمها إلى ممرات الطوارئ، وتعاني من ضيق الأزقة، وغياب معايير السلامة والتجهيزات الضرورية، ومنها طفايات الحريق.

 ودعت الهيئة إلى ضرورة الكشف الدوري على المباني للتحقق من جودة الإسمنت، وفحص الشبكات الكهربائية، وتأمين تجهيزات الوقاية، إضافة إلى نشر ثقافة التصرف السليم في حالات الكوارث.

 وختمت بالتشديد على أهمية التوجه نحو الأبنية الخضراء والمستدامة والذكية، بما يواكب تحديات التغير المناخي ويحافظ على السلامة العامة.

