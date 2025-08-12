خلاف علني بين "الحرس الثوري" وبزشكيان للمرة الأولى في إيران!

A + A -

وجه نائب مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني عزيز غضنفري انتقادات حادة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بسبب تصريحاته الأخيرة، في خلاف يبرز للمرة الأولى للعلن، بحسب "روسيا اليوم".

واعتبر أن "تصريحات بزشكيان الأخيرة تحتوي على أخطاء كلامية قد تضر بالأمن الوطني والمصالح السياسية لإيران".

وشدد على أن "ساحة السياسة الخارجية ليست مكانا لقول كل الحقائق بشكل صريح"، محذرا من أن "أي خطأ لفظي لمسؤول رفيع قد يفسر بطريقة تضر بإيران داخليا وخارجيا".

كما أشار إلى أن "بزشكيان كان خلال حملته الانتخابية لعام 2024 يقرأ من نصوص مكتوبة لتجنب الأخطاء"، مؤكدا أن "هذا الأسلوب أصبح أكثر أهمية الآن بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، لأن كل كلمة يلقيها تفسر من قبل الإعلام والدول الأجنبية بأهداف قد لا تتفق مع مصلحة إيران".

ودعا غضنفري الرئيس الإيراني ومستشاريه إلى "وضع آليات تمنع تكرار هذه الأخطاء للحد من الأضرار المحتملة على الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

وجاءت هذه الانتقادات في سياق تصريحات بزشكيان التي قال فيها :"إن الحوار لا يعني الهزيمة أو الاستسلام"، وهي تصريحات ترافقت مع تحضيرات لإجراء جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بعد توقف المحادثات عقب الحرب مع إسرائيل في حزيران 2025.