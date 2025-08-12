الديار: العتمة الشاملة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

فيما الحكومة منشغلة بملف السلاح، عمت العتمة كامل الاراضي اللبنانية، بسبب خروج الشبكة عن العمل.

و بعيدا عن الاسباب الفنية رد «التيار الوطني الحر» على حملة «القوات اللبنانية» على «البلاك اوت» ابان تسلم الوزير وليد فياض للوزارة، بتذكير «معراب» بوعود ال14 على 24 خلال 6 اشهر.

وقد برر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الازمة جزئيا بوجود الحرارة المرتفعة، لكنه لفت الى ان انخفاض الانتاج في المجموعات العاملة الى 500 و750 ميغاوات، يسبب حكما عدم استقرار ويؤدي الى الخروج عن الخدمة.

في المقابل يؤكد خبراء في الطاقة ان المشكلة تكمن في غياب انظمة التبريد، والصيانة قبل الاجواء الحارة...



