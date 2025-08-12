البناء: قرارات الحكومة ضربت الميثاقية والشراكة... وشكلت نكسة للعهد

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفتت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى قرارات الحكومة ضربت مبدأ الميثاقية والشراكة الوطنية وشكلت نكسة للعهد، وبالتالي ستعرقل مسيرة إعادة بناء الدولة لا سيما ان الحكومة اصبحت رهينة باليد الاميركية تحركها السياسات الاميركية ومن خلفها الاسرائيلية».

ولفتت المصادر الى ان بعض الجهات الداخلية بإيعاز خارجي تريد الانقلاب على اتفاق الطائف، وبالتالي الميثاقية والشراكة الوطنية وتفجير البلد وأخذه الى الحرب الأهلية وكذلك تم الانقلاب على خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة التي ارتضت الارتهان للخارج وإطاحة العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وبالتالي إضعاف الموقف التفاوضي للدولة ما سيسمح للاحتلال باستغلال قرارات الحكومة للتوسّع وتكثيف أعماله العدوانية ضد لبنان.