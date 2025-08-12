عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 آب 2025

النهار: لاريجاني إلى بيروت غداً بعاصفة استفزازية "حزب الله" يطوّر هجماته ويهدّد الحكومة
الأخبار: "صفقة القرن" البحرية
الوصاية الأميركية تهدي قبرص 5000 كلم2 من ثروات لبنان!
ما هو دور الفرنسيين في إنفجار زبقين؟
السعودية تريد قطع علاقة لبنان مع إيران
شهود الإبادة
الجمهورية: بري لـ "الجمهورية: لا إستقالة من الحكومة
عون: لا رجوع عن الإصلاحات
اللواء: مجلس الوزراء غداً يتجاوز «المناكفات» ويُقرُّ قرض الكهرباء وبنوداً حيوية
أجوبة أميركية في جعبة براك ـــ أورتاغوس .. وعاصفة رفض لزيارة لاريجاني إلى بيروت اليوم
البناء: الاحتلال لم يعلن الموافقة على ورقة باراك ولا نفّذ وقف النار… والترحيل لـ«اليونيفيل» | استشهاد 5 من مراسلي ومصوّري الجزيرة… ووصيّة أنس الشريف حريّة فلسطين | لاريجاني بين بغداد وبيروت: العراق أكبر من الإملاء والمقاومة أكبر من الوصاية
l'orient le jour: Trente-cinq ans après les chrétiens, les chiites face au crépuscule de leur domination
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: وفد من «حماس» في القاهرة... خطوة جديدة لإحياء مفاوضات «هدنة غزة»
مصدر بالحركة لـ«الشرق الأوسط»: الزيارة تناقش 3 ملفات
الأنباء الكويتية: جعجع طالب بطرح «تهديد إيران» والجميل استنكر تدخلها .. والتجديد لـ «اليونيفيل» حاصل
اتصالات لاحتواء «الأزمة الاعتراضية».. ومواعيد حافلة في أغسطس