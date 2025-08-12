الشرق الأوسط السعودية: لبنان يستبق زيارة برّاك بمحاولة تطويق أزمته... «حزب الله»: لن نسلم إبرة من السلاح

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا-

يستبق لبنان زيارة الموفد الأميركي، توماس برّاك، إلى بيروت المزمعة في النصف الثاني من هذا الشهر، باتصالات داخلية في محاولة لتطويق الأزمة الناتجة عن قرار الحكومة اللبنانية وضع جدول زمني لسحب سلاح «حزب الله»، وما نتج عنها من انسحاب للوزراء الشيعة من جلسة الحكومة.

وأشارت مصادر وزارية إلى أن «هناك اتصالات ومشاورات للتهدئة، وللحد من ردود الفعل التي تتجاوز المنطق أحياناً».

وإذ أكدت مصادر نيابية أن رئيس البرلمان نبيه بري «لا يقطع اتصالاته مع أحد، وخطوطه مفتوحة مع الجميع»، أشارت معلومات إلى أن الاتصالات القائمة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس بري يُفترض أن تنتج اجتماعاً قريباً بينهما.

إلى ذلك، يرفض «حزب الله» تسليم سلاحه، ويواصل مهاجمة الحكومة. وقال عضو كتلته البرلمانية النائب إيهاب حمادة إن «ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية»، مضيفاً أن «الشعب سيسقطها، ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية المقبلة».

وقال: «نعاهد الناس الأوفياء بأن المقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها، وأن هذا المشروع سيفشل».