درغام يبحث مع كرامي شؤونا تربوية

التقى النائب أسعد درغام، وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، يرافقه عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" الأستاذ أحمد سويد، حيث جرى البحث في أبرز القضايا التربوية التي تهم محافظة عكار، وسبل تأمين انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على ضرورة توحيد المسميات الوظيفية للمتعاقدين والمستعان بهم، بما يضمن حقوقهم ويعزز استقرار الكادر التعليمي. كما تناول البحث أهمية تأهيل المدارس الرسمية في عكار ومنحها حصة وازنة ضمن خطط الوزارة، بما يساهم في تحسين البيئة التعليمية للطلاب.

من جهتها، أبدت الدكتورة كرامي اهتمامًا بالمطالب المطروحة، مؤكدة أحقيتها، ومشيدة بضرورة التعاون لما فيه مصلحة القطاع التربوي وتطويره.