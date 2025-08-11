السفير المصري يعزّي بضحايا الجيش في صور ويؤكد دعم بلاده الكامل للبنان

A + A -

اتصل السفير المصري علاء موسى بقائد الجيش العماد رودلف هيكل.

وأفادت السفارة المصرية في بيان، بأن "السفير المصري أعرب عن خالص تعازيه بشهداء الجيش اللبناني، الأبرار الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية الواجب، أثناء تفكيك محتويات مخزن للأسلحة والذخائر في مدينة صور جنوب البلاد. كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأكد أن ما بذله الجنود الأبرار من أرواح طاهرة، ليس بالمستغرب عن الأدوار البطولية التي اعتدنا عليها دائما من عناصر الجيش اللبناني الشرفاء والحرصاء على إعلاء روح البطولة وقيم الشهادة النبيلة فداء للوطن وحماية لمقدساته".

وأشارت إلى أن "السفير المصري نقل خلال الاتصال بالعماد هيكل، دعم مصر الكامل للجيش ومختلف القوى الأمنية في لبنان، مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة للبنان الشقيق، إيمانا منها بعمق العلاقة الوثيقة وروابط الأخوة الصادقة التي تجمع البلدين الشقيقين".