خاص - لا مواجهة بين الجيش و"الحزب"!

11
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تؤكد مصادر سياسية مطلعة ألا نية لدى أي من الأطراف للذهاب نحو مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني وحزب الله، مشددة على أن رئيس الجمهورية جوزاف عون، يجري اتصالات مكثفة على أكثر من مستوى داخلي وخارجي لتجنيب الجيش أي صدام داخلي أو زجه في معارك ليست من اختصاصه. ورغم هذه الجهود، فإن الصورة بعد 31 آب تبدو قاتمة، حيث يلوح في الأفق مأزق سياسي وأمني كبير قد يصعب احتواؤه.

وتشير المصادر إلى أن المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، يراقب عن كثب التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بسحب سلاح حزب الله. وفي حال تبين أن لبنان غير قادر أو غير راغب في الإيفاء بهذه الالتزامات، فإن احتمالات التصعيد تتزايد، وصولاً إلى إمكان أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية للبنان بضوء أخضر أميركي، في سياق سياسة الضغط القصوى.
وترى المصادر ان لبنان أمام مفترق خطير، حيث يبدو أن تجنّب المواجهة الداخلية لا يمنع من الوقوع في فخ المواجهة الإقليمية، ما لم يتم إنتاج حل سياسي شامل يجنب البلاد الانفجار.

