living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موجة حر استثنائية تضرب لبنان.. الحرارة تتخطى معدلاتها بـ10 وتستمرّ حتّى هذا اليوم!

11
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر. 
وجاء في النشرة الآتي:  

-الحالة العامة: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين  حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية، و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع ان تبدأ  بالانحسار تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32،  زحلة بين 18 و 35 درجة.

تحذير: من  التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، ويتكون الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا.
الثلاثاء:  
قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر .
الأربعاء:  
قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع أجواء حارة وعابقة اعتبارا من المساء الخميس:  
قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على مستويات منخفضة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 35 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة، في الداخل من 24 الى 43 درجة.
-الرياح السطحية:  شمالية غربية ، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي:756 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,57
-ساعة غروب الشمس: 19,27

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout