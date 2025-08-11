موجة حر استثنائية تضرب لبنان.. الحرارة تتخطى معدلاتها بـ10 وتستمرّ حتّى هذا اليوم!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: يستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة والرطبة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال10 درجات في المناطق الجبلية والداخلية، و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع ان تبدأ بالانحسار تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.

تحذير: من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد الشعور بالحر، ويتكون الضباب على المرتفعات فتسوء معه الرؤية أحيانا.

الثلاثاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يزداد الشعور بالحر .

الأربعاء:

قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مع أجواء حارة وعابقة اعتبارا من المساء الخميس:

قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، حيث يتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على مستويات منخفضة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 35 درجة، فوق الجبال من 19 الى 33 درجة، في الداخل من 24 الى 43 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية ، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي:756 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,57

-ساعة غروب الشمس: 19,27