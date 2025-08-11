living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نائب "الحزب" يصعّد: لن نسلّم إبرة!

11
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة أن "ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية، وإن الشعب سيسقطها، ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية القادمة، ونعاهد الناس الأوفياء بأن المقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها، وأن هذا المشروع سيفشل".

كلام حمادة جاء خلال رعايته حفل تخريج دورات "ناشط إجتماعي" التي نظمتها أمانة تنمية المجتمع في "كشافة الإمام المهدي"- مفوضية البقاع، في المدينة الكشفية في رياق، بحضور مفوض البقاع حسين زين، وأعضاء من المفوضية وناشطين وناشطات اجتماعيين خضعوا لدورة إمتدت على مدى 8 أيام، ضمن مسار من 4 مستويات، هدفه خلق مبادرات لخدمة المجتمع، ومساندة المجتمع المحلي على مواجهات التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، بمشاركة نخبة من المدربين والناشطين في هذه المجالات.

 ودعا النائب إيهاب الناشطين إلى "تفعيل مبادراتهم الفردية والمجتمعية", معولا على "ما يقدمه لهم المسار من وعي ذاتي ومجتمعي".

 ورأى أن "المطلوب اليوم تهجير أهل الجنوب الذين يتمسكون أرضهم ويتحدون الاحتلال، ولن تنفع كل المحاولات اليائسة للصدام بين الجيش والمقاومة".

 وألقى كلمة المتدربين الناشط الجريح علي مرتضى، وتحدثت زينب جنبلاط باسم الناشطات، وقدمت الناشطة فاطمة ناصر الدين دروعا تكريمية للجرحى المشاركين في الدورة.

 وإختتم الحفل بتوزيع الإفادات على المشاركين والمشاركات في الدورات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout