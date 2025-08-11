نائب "الحزب" يصعّد: لن نسلّم إبرة!

A + A -

اعتبر عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة أن "ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية، وإن الشعب سيسقطها، ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية القادمة، ونعاهد الناس الأوفياء بأن المقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها، وأن هذا المشروع سيفشل".

كلام حمادة جاء خلال رعايته حفل تخريج دورات "ناشط إجتماعي" التي نظمتها أمانة تنمية المجتمع في "كشافة الإمام المهدي"- مفوضية البقاع، في المدينة الكشفية في رياق، بحضور مفوض البقاع حسين زين، وأعضاء من المفوضية وناشطين وناشطات اجتماعيين خضعوا لدورة إمتدت على مدى 8 أيام، ضمن مسار من 4 مستويات، هدفه خلق مبادرات لخدمة المجتمع، ومساندة المجتمع المحلي على مواجهات التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، بمشاركة نخبة من المدربين والناشطين في هذه المجالات.

ودعا النائب إيهاب الناشطين إلى "تفعيل مبادراتهم الفردية والمجتمعية", معولا على "ما يقدمه لهم المسار من وعي ذاتي ومجتمعي".

ورأى أن "المطلوب اليوم تهجير أهل الجنوب الذين يتمسكون أرضهم ويتحدون الاحتلال، ولن تنفع كل المحاولات اليائسة للصدام بين الجيش والمقاومة".

وألقى كلمة المتدربين الناشط الجريح علي مرتضى، وتحدثت زينب جنبلاط باسم الناشطات، وقدمت الناشطة فاطمة ناصر الدين دروعا تكريمية للجرحى المشاركين في الدورة.

وإختتم الحفل بتوزيع الإفادات على المشاركين والمشاركات في الدورات.