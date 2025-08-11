تهريبُ قاتل من داخل مستشفى في لبنان!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 30-7-2025، تمكّن (ر. ف. مواليد عام 1988 لبناني)، الموقوف بجرم قتل، من الفرار من أحد المستشفيات في طرابلس، بينما كانت تُجرى له فحوصات طبيّة، حيث قفز من الطّابق الأوّل إلى باحة المستشفى وتوارى عن الأنظار.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها لتحديد مكان اختبائه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، تبيّن أنّ شقيقه (ن. ف. مواليد عام 1978، لبناني) قد ساعده على الفرار.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه بهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.

بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيف الأخير في محلّة أبي سمراء.

بالتّحقيق معه، اعترف أنّه وبناءً على اتفاقٍ مسبق، انتظر شقيقه على متن دراجة آليّة في شارع المئتين – طرابلس ثم قام بنقله إلى محلّة أبي سمراء.

من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان اختباء الموقوف الفار داخل غرفة مهجورة في بلدة أنفة، حيث عملت إحدى دوريّات الشّعبة على مداهمتها وتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.