روني لحود: نعمل على الملفات العالقة انجزنا 3200 ملف وبقي 5300 ملف ولا قروض اسكانية جديدة

11
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة أقر تجديد تعيين المهندس روني لحود رئيساً ومديراً عاماً للمؤسسة العامة للاسكان.

هذا التجديد ربما يعطي انطباعا بان الحكومة قررت اعادة تفعيل هذه المؤسسة عبر زيادة عدد الموظفين العاملين فيها من اجل انجاز الملفات التي ما تزال عالقة وتتجاوز اليوم الـ ٥ الاف ملف حيث لا يتجاوز عدد الموظفين عدد اصابع اليدين. المؤسسة العامة للإسكان لا تستقبل حاليا طلبات جديدة للقروض وكل الطلبات والضغوط الموجودة اليوم هي لتسديد القروض المعطاة سابقا. في حال أردنا إعطاء قرض جديد اليوم ما هو المبلغ الذي سنقرضه تحديدا؟… هل هو مليار ليرة لبنانية او ملياران ؟… ان القسط الشهري بالنتيجة سيفوق اي رائب ممكن تصوره خاصة إذا قصدنا بهذا الكلام موظفي القطاع العام. أيضاء ما هي الحدود التي يجب الالتزام بها في القرض الموجه الى موظفي القطاع الخاص؟… هل هو الف دولار او اكثر.. في السابق كنا تعطي عشر مرات الحد الأدنى واليوم ما زال الحد الادنى كما كان سابقا وهذا يعني أن عشر مرات الحد الأدني هو لا شيء تقريبا. ثم ان التاجر الذي يبيع الشقق السكنية او صاحب العقار او المواطن العادي الذي يضطر الى بيع شقته اذا اراد البيع عبر المؤسسة العامة للإسكان سيضطر إلى الانتظار فترة من الوقت لأن الملف الخاص بقضيته يتطلب حوالى أربعة أشهر من التحضير. في الماضي كانت البنوك هي التي تمول وتدفع المال وقد أصبح هذا الأمر غير متوافر حاليا بسبب وضع المصارف المعروف . لكن اليوم اذا جاءت المؤسسة العامة للإسكان وأعطت ملياري ليرة مثلا اي ما يساوي 25000 دولار فان هذه القيمة لا تشتري شقة حتى ان الإيجار حاليا يساوي هذا المبلغ في بعض الأماكن من لبنان. لذا القول انه من سابع المستحيلات أن نتمكن من إعطاء قروض جديدة . اننا لن نتمكن من ذلك قبل أن يتحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار أو أن تتضاعف الأجور مع كل ما يتبعها من تفاصيل الحد الأدنى وان يقبل التاجر أن يقبض شيكا بالليرة إذ ان الشيك الصادر عن المؤسسة العامة للإسكان هو بطبيعة الحال بالليرة لهذا كله لدينا خطة مستقبلية قمنا باعدادها وهي خاصة بالقروض الجديدة .

روني لحود يقول بأن المؤسسة لم تبدأ بعد باعطاء قروض سكنية جديدة إذ لا يوجد شيء جدي على أرض الواقع وهو لا يستطيع أن يعد الناس باي شيء قبل حدوث امر جدي في المؤسسة لكن من يرى الازدحام في اروقة المؤسسة يتساءل جديا عن العمل الجاري داخلها وماهية ضغط العمل الذي يؤدي إلى ذلك.

من الملاحظ الازدحام اليومي في المؤسسة وكثرة الطلبات التي يتقدم بها الناس خصوصا أنكم سبق واعلنتم عن وجود ١٢٠٠٠طلب داخل المؤسسة تحتاج إلى ١٢سنة للانتهاء منها لذا كيف يتم العمل حاليا في المؤسسة واين اصبحتم في رحلة انجاز المعاملات تلك ؟

“في الحقيقة كان أمامنا ٨٥٠٠ . لقد انجزنا٣٢٠٠طلب منها وبقي ٥٣٠٠ملف او معاملة ونحن نعمل على إنجازها تباعا”.

كم سنة سيستغرق ذلك؟

“ليس المهم عدد السنوات المهم حقا اننا نسير بها تباعا وحسب الدور ،لقد وصلنا بالمدة إلى حدود ٣سنوات بمساعدة المؤسسة العسكرية. لقد انخفض معدل التأخير إلى عامين وسبعة أشهر والأمور إلى تحسن . لقد كان جزءا من المكننة غير منجز في المؤسسة ونحن الآن نحاول الانتهاء منه خلال اسبوعين وسيكون جاهزا بعدها. لقد كلفنا شركة بإنجاز ذلك نهائيا. من المؤكد ان الأمور ستكون اسرع وأفضل بالنسبة للمواطن وسيتم ارسال SMS للمواطن عندما تنجز معاملته وذلك تبعا لطلبه . إذن يستطيع المواطن المراجعة في المؤسسة بعد تلقيهSMS وبمجرد تلقيه اول SMS سيصله حتما بعد ذلك الثاني والثالث تباعا . الجدير بالذكر أنه يوجد خمس SMS وهي تصل المواطن تباعا حيث يتم اخباره بواسطتها عن موقع معاملته والمرحلة التي وصلت إليها في عملية الانجاز . لقد خصصنا ايضا يوم الأربعاء من كل أسبوع للمراجعات بدون موعد . اننا نعمل كل ايام الاسبوع وجعلنا يوم الأربعاء لكل من لديه حالة خاصة او وفاة او حالة انسانية ما او مرضيه . اننا ننظر بأمر كل هذه الحالات ولهذا يعم الازدحام يوم الأربعاء في المؤسسة لكن الازدحام كبير جدا ؟ انا استقبل الناس يوم الأربعاء لأنه يوجد نقص بعدد الموظفين لذا احاول تقديم المساعدة للموظفين فاستقبل الناس يوم الأربعاء وللحقيقة انا استقبل ما بين ١٤٠ إلى ١٥٠ شخصا كل أربعاء”.

لماذا لا تستعينون بموظفين من وزارات اخرى؟

“اننا لا نجد من يقبل الانتقال إلى المؤسسة وتحمل ضغط العمل الهائل “.

لقد قيل انكم صرحتم سابقا بأن على المؤسسات إعطاء قروض للمؤسسة العامة للإسكان فقط فهل هذا صحيح؟ “لقد تقدمنا بطلبنا الى مجلس الوزراء ونحن بانتظار الرد وتجاوب الجهات المانحة فنحن نأخذ قروضا علينا ايفاءها فيما بعد وهي ليست هبات . اننا نأخذها لنتمكن من إعطاء قروض سكنية وفي الوقت نفسه لدينا خطة اسكانية نحاول إنجازها وتحويلها إلى مجلس الوزراء حسب الإجراءات الإدارية المعتمدة لتتحول بعدها إلى مجلس النواب “.

أنتم حاليا لا تعطون اي قروض جديدة صحيح؟

أجل.

الا يوجد موعد معين للعودة إلى إعطاء قروض جديدة؟

 “اننا لا نستطيع أن نعد الناس بشيء قبل تحقيق أمر جدي على أرض الواقع . لا نستطيع أن نعدهم بقروض مؤكدة فيلتزمون مع تجار الابنية دون الحصول على قروض لذا عندما تصبح الأمور جدية سنعلن عن ذلك”.

 
لماذا مصرف الإسكان باشر باعطاء القروض بينما أنتم تخلفتم عن ذلك؟
 
“لقد صدر القانون في العام ٢٠٢٠ وتم إعطاء قرض واحد لا غير “.
 
لماذا تم تغييرك في مجلس ادارة مصرف الاسكان ؟
 
“هذا يعود الى وزارة الشؤون التي تختار من يمثلها في هذا المصرف”.
الديار
{{article.title}}
