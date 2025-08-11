living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرصد الاوروبي حذر من المس بالودائع عبر جعل قانون اعادة هيكلة المصارف نافذا

11
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان قانون اعادة هيكلة المصارف او اصلاح الوضع المصرفي لا يعتبر اصلاحيا خصوصا وانه يتضمن اقتطاع جزء من الودائع التي حقيقة أموال الناس.


ولفت المرصد الى ان القانون حاليا معلق كون تنفيذه مرتبط باقرار الفجوة المالية وذلك عبر المادة ٣٧ منه. مشيرا الى أنه ولأي سبب من الأسباب أصبح نافذا فهذا سيؤدي الى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اولا وهذا الامر سيؤثر سلبا على الاقتصاد لان انتظام عمل القطاع المصرفي اساسي لانتعاش الاقتصاد اللبناني وغير ذلك سيؤدي الى دمار كلي.

وأشار المرصد الى ان الأحداث المتسارعة في لبنان حجبت النظر عن موضوع إقرار هذا القانون، ولكنه عاد وحذر من القيام باي خطوات من أجل جعل هذا القانون نافذا وبالتالي المس بودائع الناس ،معتبرا ان الحكومة ومعها مجلس النواب مستعجلان لتقديم اي شيء للمجتمع الدولي دون النظر الى مصلحة اللبنانيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout