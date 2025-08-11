living cost indicators
بالصور - ندوة عن كتاب ميشال أبو نجم "حبل السرّة" في زحلة: تشريح لركائز الموقف المصري من الحرب السورية

وقّع الزميل ميشال أبو نجم كتابه "حبل السرّة – مصر وسوريا: تحديات الحرب وما بعد الأسد"، في أوتيل قادري الكبير في زحلة.

وحضر التوقيع المطران جوزف معوض، النائب الأسقفي لأبرشية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك الأرشمندريت إيلي معلوف، الأب افرام حبتوت ممثلاً المطران أنطونيوس الصوري، الشيخ محمود موسى ممثلاً المفتي علي الغزاوي، النائب سليم عون، النائب السابق حسن يعقوب، رئيس غرفة التجارة في زحلة منير التيني، ممثل النائب ميشال ضاهر جورج منصور، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مدير الدائرة التربوية في البقاع يوسف البريدي، رئيس بلدية شتورا ميشال مطران، ممثلين عن رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل، وبلدية الفرزل، مختار الفرزل جورج حنا دعيبس، الأب توفيق عيد، الأب إيلي صادر، الأب الياس ابراهيم، ممثل عن رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة، حشد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية.

وفي ندوةٍ لهذه الغاية تحدث كل من النائب السابق والسفير فريد الخازن، والصحافي حسين أيوب، والكاتب السياسي أحمد الغز، وأدارتها الإعلامية ميرنا سلامة حداد.
وقد أشار الخازن إلى أهمية الكتابات اللبنانية عن الشؤون العربية والإقليمية ومن بينها هذا الكتاب الذي شرَّح ركائز موقف مصر من الحرب السورية، وأبرزها أمنها القومي والجيوبوليتيك.
الإعلامي حسين أيوب لفتَ إلى أنَّ كتاب "حبل السرّة" غني بمضمونه وذكيٌ بتوقيته ودقيقٌ في مصادره، وتساءل عمّا إذا كنا نشهد مرحلة انتقالية في المشهد السوري لا يمكن التنبؤ بنتائجها، مبدياً خشيته من انتصار المشروع الإسرائيلي المتمثل بالتفتيت.
الكاتب السياسي أحمد الغز أكد أنَّ السؤال عن علاقة مصر بالمتغيرات السورية الأخيرة جاء بمثابة فتح أفق للتفكير في كيفية الإنتقال من الحروب والنزاعات إلى الإنتظام على المستويات الوطنية والإقليمية والتي تشهد تصدعاتٍ بنيوية، مشيراً إلى دقة الربط الذي أحدثه أبو نجم في "ربط السرة" مع موقف مصر من "الربيع العربي" في سوريا.
وكانت كلمة للمؤلف ميشال أبو نجم أوضحَ فيها الحاجة لسياسات تهدف للإستقرار كما فعلت مصر، في ظل الصراعات القائمة على أساسٍ مذهبي وعرقي في المشرق العربي، مؤكداً أننا مدعوون كلبنانيين إلى وصف الوقائع الإقليمية وتداعياتها على لبنان كما هي وليست بحسب تمنياتنا.

يُذكر أنَّ هذا هو التوقيع الثاني لكتاب أبو نجم بعد توقيعه الأول في معرض الكتاب في أنطلياس في آذار الماضي.

