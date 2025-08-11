living cost indicators
اغتيال طاقم الجزيرة في غزة.. بالكامل!

11
AUGUST
2025
أفاد التلفزيون الفلسطيني، عن قصف إسرائيلي لخيمة أمام مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع

والمصورَين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة

وسائق الفريق محمد نوفل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف في غارة جوية على مدينة غزة، يوم الأحد، متهما إياه بقيادة خلية تابعة لحركة حماس.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان "كان أنس الشريف قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي".

وجاء في البيان: "كان جيش الدفاع الإسرائيلي قد كشف سابقًا عن معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عُثر عليها في قطاع غزة، تؤكد انتمائه العسكري لحماس. وتؤكد هذه الوثائق مجددًا تورطه في أنشطة إرهابية، والتي حاولت قناة الجزيرة التنصل منها (...) تتضمن الوثائق قوائم بأسماء الأفراد، وقوائم بدورات تدريبية إرهابية، ودليل هواتف، ووثائق راتب للإرهابي، وتقدم دليلًا قاطعًا على أنه يعمل كإرهابي عسكري في حماس بقطاع غزة".

{{article.title}}
