الجمهورية: هل من جديدٍ على صعيد قرار مجلس الوزراء؟

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لا جديد منتظراً على صعيد قرار مجلس الوزراء في شأن حصرية السلاح والأهداف المحدّدة في الورقة الأميركية، فالمواقف لا تزال على حالها وتفاعلها، فيما ينتظر لبنان عودة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك قبل العشرين من الشهر الجاري، حاملاً ردّ إسرائيل على الخطوة اللبنانية، في ظل توقعت أن يكون هذا الردّ سلبياً أو لا يكون أصلاً، خصوصاً بعد ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، من «أنّ ما يحدث في لبنان هو نتيجة لعمل حكومته»، لافتًا إلى «أنّ الحكومة اللبنانية الجديدة تتحدث عن نزع سلاح «حزب الله»، مضيفًا: «من كان ليصدّق ذلك؟ حسنًا، بعضنا فعل ذلك، وأنا فعلت، وهذا ما يغيّر الشرق الأوسط كما وعدت أن أفعل في اليوم الثاني من الحرب».