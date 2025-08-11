living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 آب 2025

النهار: انفجار وادي زبقين يُعجّل بملف الترسانة الملغمة... العلاقة مع إيران نحو إجراء حاسم لرد التدخل

 

 

 

 

الأخبار: سلام يسقط شفافية التعيينات لإقصاء أنصار الحريري
"القوات" تشن حملة "تطهير" في وزارة الطاقة وصدّي لا يريد الفيول من العراق!
60% من اللبنانيين ضد سحب السلاح
عون وسلام: تطابق في وجه المقاومة
نتنياهو للعالم: الحرب خياري

 

 

 


الجمهورية: لبنان ينتظر برّاك حاملًا رد إسرائيل
حادثة زبقين: ترجيح الخطأ البشري

 

 

 

 

اللواء: دماء العسكريِّين توحِّد الخطاب الوطني.. وجلسة لمجلس الوزراء مكتملة الأربعاء
الموفدون إلى بيروت خلال أيام لدفع الترتيبات.. واجتماع أمني في الرياض حول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا

 

 

 

 

البناء: ترامب وبوتين إلى قمة آلاسكا… وأوروبا وأوكرانيا ترفضان ضمّ الشرق لروسيا | نتنياهو يخسر الجولة الأولى لتسويق الحرب أمام تظاهرات الداخل ورفض الخارج | التفاف شعبي حول الجيش اللبناني وشهدائه الـ6… وبعلبك تشيّعهم بأعلام المقاومة

 

 

 

 

الديار: لبنان على حافة خيارات كبرى
إستحقاقات ما بعد القرار تفرض إيقاعها
المواقف تتباين والإتصالات لا تهدأ

 

 

 

 

l'orient le jour: Explosion d’un dépôt d’armes : pour des experts, la thèse d’un sabotage ne peut être écartée

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «فلتُدمَّر غزة»... سياسة إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب
ما المناطق الأكثر دماراً في القطاع؟

 

 

 

الأنباء الكويتية: جعجع: أمسكنا طرف الخيط ولا تنظيمات مسلحة غير شرعية
إجراءات للجيش في بيروت والبقاع.. والراعي من الجنوب: لا للحرب ونعم للسلام

