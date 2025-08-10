living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور: بعد كارثة " فقرا " .. اليكم تفاصيل ما جرى!

10
AUGUST
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، بيانا جاء فيه: "بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، أحبط عناصر الدفاع المدني حريقين كبيرين، أولهما في مستودع ضمن مبنى سكني وتجاري على مستديرة فقرا، والثاني في موقف مبنى "السبينس" – الجناح".

وأضاف البيان، "في التفاصيل، حوالي الساعة 12:12 من ظهر اليوم، ورد اتصال إلى غرفة العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني عن اندلاع حريق داخل مستودع في الطابق السفلي الأول من مبنى مؤلف من أربعة طوابق في منطقة فقرا ويستعمل لتخزين مواد نفطية ومواد قابلة للاشتعال كالتنر والدهان".

وتابع، "على الفور، وصلت فرق الإطفاء من مركز فقرا إلى الموقع حوالي الساعة 12:17، تبعها مركز كفرذبيان عند الساعة 12:20، ثم تتابع وصول باقي المراكز تباعًا، (مراكز فقرا،كفردبيان، غوسطا، ريفون،حراجل) معززين بآليات الإطفاء والعناصر اللازمة. وقد واجه العناصر تحديات ميدانية بسبب كثافة المواد القابلة للاشتعال والدخان الكثيف المنبعث من الموقع".

واستكمل البيان، "أسفر الحريق عن وفاة ثلاثة أشخاص من التابعية السورية، بسبب درجات الحرارة المرتفعة وانتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، وإصابة ستة آخرين من التابعية نفسها، جرى إسعافهم ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفيات، كما تم نقل الجثامين لاستكمال الإجراءات القانونية. وقد أُخمد الحريق حوالي الساعة 12:34 ظهرًا.وقد استمرت عمليات التبريد حتى الساعة للتحقق من إخماد الحريق بشكل تام".

ومن ناحية أخرى، أشار البيان، إلى أن "في حادث منفصل، عند الساعة 4:30 من فجر اليوم، تلقت غرفة العمليات بلاغًا عن اندلاع حريق داخل خيمة في موقف مبنى "السبينس" – الجناح، امتدت ألسنة النيران على إثره لتطال جدار المبنى. وتوجّهت إلى الموقع ثلاث مراكز من الدفاع المدني (رأس بيروت – الباشورة – طريق الجديدة) مجهّزة بثلاث آليات إطفاء وعشرين عنصرًا، حيث تمكنت الفرق من السيطرة على النيران خلال ثلاثين دقيقة، تلاها نحو ساعة ونصف من أعمال التبريد لضمان عدم تجدّد الحريق".

وأردف، "عادت الآليات إلى مراكزها عند الساعة 6:15 صباحًا بعد التأكد من إخماد الحريق بالكامل. وقد حالت سرعة التدخل دون امتداد النيران إلى كامل المبنى، ما جنّب المنطقة كارثة محققة".

وختم البيان: "وتذكّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، لا سيّما في ظل ما تشهده البلاد من موجة حر حادة، وبأهمية الإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout