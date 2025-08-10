living cost indicators
" عطلٌ طارئٌ حصل ".. بيان هام من " كهرباء لبنان" !

10
AUGUST
2025
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان أنّ عطلاً طارئًا حصل على أحد محولات التوتر العالي في محطة الذوق الرئيسية اليوم، بتاريخ 10/8/2025 عند منتصف الليل. إن سبب حصول العطل هو انخفاض عزل أحد عوازل جسور التوصيل لأحد محوّلات التوتر العالي في محطة التحويل الرئيسية بمعمل الذوق الحراري بسبب الرطوبة والحرارة العالية، وأن هذا الانقطاع الشامل المتكرر للشبكة قد أدى الى حصول جهد حراري على المجموعة البخارية في معمل دير عمار، ما أثّر على محور المجموعة، وأعاق عملية الدوران. وحاليًا إن العمل جارٍ على إعادة ربط المجموعات الغازية في معملي الزهراني ودير عمار والمحركات العكسية بالذوق والجية تدريجيًا على الشبكة، كما وأن أعمال الصيانة والتبريد جارية حاليًا من قبل فرق الصيانة لإعادة ربط المجموعة البخارية في معمل دير عمار (150 ميغاوات) وهذا يتطلّب بالعادة حوالي 24 ساعة.


ومنذ ساعات الليل، تعمل الفرق الفنية للمؤسسة على معالجة سبب العطل في محطة الذوق وإعادة ربط المجموعات الانتاجية على الشبكة الكهربائية. وتوضح المؤسسة أنّ مثل هذه الأعطال قد تحدث أحيانًا في فصل الصيف عند تخطّي نسب الرطوبة المعدّلات المعتادة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، بالتوازي مع انخفاض القدرة الإنتاجية في معامل الانتاج الكهربائية، ما يزيد من احتمال حصول أعطال على منشآت التوتر العالي، علماً أنّ المؤسسة تعمل على تشغيل المعامل بما يتوافر من كميات المحروقات المتاحة، حرصًا على الحفاظ على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية.


وتؤكد المؤسسة أنّ الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة التيار تدريجيًا إلى مختلف المناطق اللبنانية وضمان استقرار الشبكة وفق الطاقة الإنتاجية المتاحة والمرتبطة بكميات المحروقات المتوفرة. وإن المؤسسة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتطوير الشبكة لمواجهة التحديات المستقبلية، مع الاستمرار في إمداد مطار رفيق الحريري الدولي وكافة المرافق الحيوية بالتيار الكهربائي بشكل منتظم.

