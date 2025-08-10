living cost indicators
سرقت مبلغ 36 ألف يورو من خزنة منزل في النبطية وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها!

10
AUGUST
2025
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

بتاريخ 25-7-2025 وفي محلة النبطية، أقدمت عاملة منزلية على سرقة مبلغ مالي يُقدّر بنحو/36,650/ يورو من داخل خزنة منزل أحد المواطنين، وذلك أثناء قيامها بتنظيف المنزل، قبل أن تفرّ إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة التحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويتها، وتُدعى:

– س. ب. (مواليد عام 2003، سيراليونية الجنسية)

وفي اليوم ذاته، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفها في محلة النبطية. وبتفتيشها، ضُبط بحوزتها مبلغ /12,870/ يورو.

بالتحقيق معها، اعترفت بتنفيذ عملية السرقة، بالإشتراك مع فتاة أخرى يُعمل على تحديد مكانها وتوقيفها.

وقد جرى تسليم المبلغ المضبوط إلى صاحبه، وأُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأُودعت المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

