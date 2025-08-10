living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

El Consejo Político del Movimiento: La resistencia debe lograr que las armas estén en manos del ejército, y la arrogancia de Israel obstaculiza las soluciones

10
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

El Consejo Político del Movimiento Patriótico Libre ha mantenido su reunión periódica, presidida por el diputado Gebran Bassil, en la que ha debatido su agenda y ha emitido el siguiente comunicado:

El Consejo Político del Movimiento considera que el destino de las armas de la resistencia es una cuestión urgente debido a los compromisos adquiridos por el Líbano en el acuerdo de alto el fuego y de conformidad con lo establecido en el discurso de investidura y la declaración ministerial del Gobierno.

El Movimiento reafirma su postura de limitar las armas al Ejército libanés y a los organismos de seguridad, y de restringir su uso al Estado, de modo que el Ejército reciba las armas de la resistencia para reforzar la capacidad defensiva de Líbano. Por lo tanto, no se deben destruir estas armas ni privar a Líbano de ellas, sino que se deben aprovechar para reforzar la capacidad del Ejército y de Líbano para defender su soberanía y su territorio.

Considera que la continua arrogancia israelí y su negativa a comprometerse con el alto el fuego y la continua violación de la soberanía libanesa es un comportamiento deliberado para obstaculizar las soluciones, lo que da razones o pretextos para no entregar las armas antes de la retirada israelí, el cese de las agresiones y la devolución de los prisioneros.

El Movimiento recuerda que la cuestión del retorno inmediato de los desplazados sirios debe formar parte de la solución, que incluye la consolidación de las fronteras terrestres del Líbano con Israel y Siria y el aprovechamiento de los recursos naturales de Líbano, como el agua, el petróleo y el gas.

El Movimiento considera que es deber de la resistencia lograr que el ejército libanés, en el que participan todos los componentes del Líbano, tenga la exclusividad de las armas, y que la decisión de defender el Líbano sea exclusiva del Estado, del que también forma parte Hezbollah.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout