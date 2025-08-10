بالصورة - زياد الرحباني... رسميًّا على غوغل maps!

A + A -

رصد مستخدمون في لبنان خلال الساعات الماضية تغيّر اسم أوتوستراد حافظ الأسد على خدمة الخرائط Google Maps ، حيث ظهر باسم زياد الرحباني.

يُعد الأوتوستراد واحداً من أهم محاور النقل في بيروت، إذ يربط مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت مروراً بعدد من الأحياء والمناطق البارزة، ما يجعله طريقاً أساسياً لحركة المسافرين والبضائع، فضلاً عن كونه ممراً يومياً لآلاف المركبات القادمة من ضواحي بيروت واليها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع القرار الرسمي الصادر عن الحكومة اللبنانية بإعادة تسمية الطريق تكريماً للموسيقي والفنان الراحل زياد الرحباني.