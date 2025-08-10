A + A -

أصدرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر توجيه إهانات إلى دولة رئيس الحكومة نواف سلام.

يهيب المرابطون بالجميع عدم التعرض لمنصب رئاسة الحكومة، الذي يشكل ركناً أساسياً من وجودية الوطن اللبناني، وبالتالي كل من يحاول أخذ المواجهة ضد العدو الاسرائيلي إلى صراع داخلي، يؤدي خدمة لهذا العدو.

أكد المرابطون أن كل من يقوم بالتعبير السلمي عن موقفه، يؤكد على أحقية قضيته، وكل من ينحرف باتجاه الاسفاف في التعبير عن قضيته يؤدي بالاضرار بها ضرراً كبيراً.

شدد المرابطون أن ما يصدر عن مجلس الوزراء، هو قرار صادر عن السلطة التنفيذية ككل، ولا يمكن تجزئة تحميل المسؤولية إلى جهة دون الأخرى، لأن في ذلك تركيز على إحداث فتنة شريرة خطيرة، تكون نتائجها ما لا يحمد عقباه.