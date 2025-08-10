ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بالحرارة... إليكم حالة الطقس في الأيّام القادمة!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود ال عشر درجات في المناطق الداخلية مع رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع المقبل حيث تبدأ بالانحسار تدريجيا بدءا من يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين 18 و35 درجة.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر على الساحل مع احتمال تساقط رذاذ خفيف شمال البلاد في الفترة المسائية.

الإثنين: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما ترتفع على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 28 إلى 36 درجة ، فوق الجبال من 19 إلى 36 درجة ، في الداخل من 25 إلى 45 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 8 و25كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و85 %.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 30°م.

- الضغط الجوي: 1010 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,55 ساعة غروب الشمس: 19,29