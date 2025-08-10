نقابة المحامين في طرابلس: تضحيات شهداء الجيش وجرحاه الضمانة الحقيقية لاستمرار لبنان دولةً حرّةً آمنة

A + A -

تقدمت نقابة المحامين في طرابلس، نقيباً ومجلساً واعضاء منتسبين، في بيان، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى قيادة الجيش، ضباطاً وأفراداً، وإلى أهالي الشهداء الأبرار، في الحادث الأليم الذي أودى بحياة ستة من أبطال الجيش، جرّاء انفجار وقع أثناء قيامهم بواجبهم الوطني بالكشف على مخزن أسلحة وذخائر في منطقة وادي زبقين – صور، سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وتابعت: "إننا إذ نستنكر بشدّة هذا الحادث الأليم، نؤكّد أن الجيش سيبقى صمّام أمان الوطن وركيزته الصلبة، والحصن المنيع الذي يحمي سيادته ووحدته، ويصون كرامة أبنائه، وأن تضحيات شهدائه وجرحاه هي نبراس يضيء درب الشرف والتضحية والوفاء، وهي الضمانة الحقيقية لاستمرار لبنان دولةً حرّةً آمنة. كما نهيب بجميع اللبنانيين الوقوف صفاً واحداً خلف مؤسستهم العسكرية، ودعمها في أداء واجبها الوطني المقدّس، وفاءً لدماء الشهداء وتضحياتهم الجسام. رحم الله شهداء الجيش وأسكنهم فسيح جناته، وحمى لبنان وجيشه من كل سوء".