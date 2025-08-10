living cost indicators
خاص - قائد جديد للـ CENTCOM: استراتيجيات أميركية محدِّثة في الشرق الأوسط ولبنان!

10
AUGUST
2025
واشنطن- خاص tayyar.org

 


تسلّم الأدميرال براد كوبر من البحرية الأميركية قيادة القيادة المركزية الأميركية CENTCOM من سلفه الجنرال مايكل إريك كوريلا، في الاحتفال الذي أُقيم قبل يومين في مركز مؤتمرات تامبا.
يحظى لبنان باهتمام CENTCOM رغم أنه ليس ساحة عمليات مباشرة للقوات الأميركية، بفعل موقعه الجيوسياسي، وحضور حزب الله والصراع العربي–الإسرائيلي.
يأتي التغيير القيادي وسط ضغوط أميركية ودولية لنزع سلاح الحزب، وضبط الحدود مع سوريا، وتعزيز الأمن البحري لحماية المنشآت الغازية والنفطية.
تشير مصادر أميركية إلى أن "خبرة كوبر البحرية قد تترجم بدور أكبر في دعم الجيش اللبناني، وتأمين استقرار شرق المتوسط ضمن استراتيجية محدّثة لردع النفوذ الإيراني".
وتعتقد أن "للتغيير تأثيرا مباشرا في الملف السوري، وفي علاقة الحكومة السورية المركزية مع قسد. ومعروف عن كوبر دعمه العملية الانتقالية وضرورة انخراط قسد فيها".
وسبق لكوبر أن أكد دعمه لاستمرار التعاون مع القيادة السورية الجديدة، مشيرًا في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي في حزيران 2025، إلى أن "استقرار سوريا يعد أمرًا بالغ الأهمي للولايات المتحدة. ولفت إلى أن بقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في منصبه يُعتبر “مهمًا جدًا” لتحقيق هذا الاستقرار .

