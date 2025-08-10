عناوين الصحف ليوم الأحد 10 آاب 2025

A + A -

النهار: انفجار "مشبوه" يدمي الجيش وترقب التحقيق... تجاوز وقح للتدخل الإيراني يستدعي رد الخارجية



الديار: خطوط مفتوحة بين بعبدا وعين التينة فهل يكون المخرج في جلسة تقرير الجيش؟

الجيش يحذّر من المس بالسلم الأهلي واستشهاد 6 عسكريين خلال تفكيك أسلحة في الجنوب

مسعى فرنسي لدى واشنطن لانتزاع ضمانات بالانسحاب الاسرائيلي ومؤتمر الدعم ينتظر موقف واشنطن والرياض

الأنباء الكويتية: عون أمام زواره: لا تراجع في موضوع حصر السلاح بيد الدولة ومصممون على المضي به حتى النهاية

الجيش ينعى ضحايا انفجار صور ويحذّر من تحركات تعرض الأمن للخطر



الشرق الأوسط السعودية: غزة: موت المدنيين يتواصل بالقصف والمجاعة

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: اتصالات لمحاولة إعادة مسار المفاوضات