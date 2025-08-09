حمدان: الجيش هو الحامي والضامن لوجودية وطننا

A + A -

تقدم أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين-المرابطون" العميد مصطفى حمدان، في بيان، "من جيشنا الوطني اللبناني ومن العماد قائد الجيش رودولف هيكل، ومن الشعب اللبناني عموماً، ومن أهالي الشهداء، ب"أسمى آيات التعزية، راجين من الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جنانه، والشفاء العاجل الجرحى".

وقال: "إن لحمة دم أبنائنا في جيشنا الوطني العابر للطوائف والمذاهب، تؤكد المؤكد أن الجيش هو الملاذ الآمن، لكل المواطنين اللبنانيين، وهو الحامي والضامن لوجودية وطننا، وكلما اشتدت العواصف على بلدنا، يكون هذا الجيش دائماً هو قرشنا الأبيض في يومنا الأسود".