النائب علي عمار: شكل الجيش الوطني صمام أمام للوطن

أدلى عضو لجنة الدفاع الوطني النائب علي عمار بالتصريح التالي:‏

نتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة من الجيش اللبناني قيادةً وأفرادًا ومن ذوي الشهداء الذين رووا ‏أرض الجنوب الطاهرة بدمائهم الزكية التي امتزجت مع دماء المقاومين الشرفاء.‏

إن قدر أهلنا وشعبنا أن يقدّموا فلذات أكبادهم دفاعًا عن الوطن وصونًا لوحدة لبنان واستقراره.‏

لقد شكّل جيشنا الوطني صمّام أمان للوطن بتضحيات جنوده الأبطال، وصنع مع المقاومة والشعب ‏الثلاثية الذهبية التي واجهت العدو الصهيوني وأطماعه بأرضنا ومياهنا وثرواتنا.‏

نقول للجيش اللبناني إن مصابكم مصابنا وسنبقى معًا في خندق واحد دفاعًا عن حرية لبنان وسيادته ‏واستقلاله مهما غلت التضحيات.‏

الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى.‏