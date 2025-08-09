قيادة الجيش نعت العسكريين الذين استشهدوا جراء وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة

وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:

المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب والمجند الشهيد احمد فادي فاضل والمجند الشهيد ابراهيم خليل مصطفى والمجند الشهيد هادي ناصر الباي والمجند الشهيد محمد علي شقير والمجند الشهيد يامن الحلاق الذين استشهدوا بتاریخ 9/8/2025 جراء وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر، وذلك في وادي زبقين - صور.