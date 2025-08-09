بالصورة - رسالة من برّاك إلى الرّئيس عون!

A + A -

نشر السفير الأميركي في تركيا توم برّاك، عبر حسابه على "إكس"، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون:



"فخامة الرئيس،



باسم الرئيس ترامب والشعب الأميركي، أقدّم أحر التعازي لكم، ولعائلات الشهداء، ولشعب لبنان، إثر الفاجعة التي أدّت إلى فقدان عدد من عناصر الجيش اللبناني اليوم.



إننا ننعى هؤلاء الجنود الشجعان الذين كرّسوا حياتهم للدفاع عن أمن لبنان وسلامته. إن تضحيتهم في خدمة وطنهم ستظل موضع تقدير وتخليد، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.



تقف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان في هذه اللحظة الحزينة. أرجو أن تتقبلوا أصدق مشاعر المواساة وأحر الأمنيات بالقوة والصبر لعائلات الشهداء ولكل من يخدم في صفوف الجيش اللبناني".