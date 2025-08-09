"اليونيفيل": الجيش اللبناني يواجه تحديات ومخاطر كبيرة في أداء مهامه بظل الوضع الأمني الحالي

A + A -

في تعليق على حادثة انفجار مخزن للأسلحة في بلدة مجدلزون جنوبي لبنان خلال الكشف عليه من قبل الجيش اللبناني، قالت قوات "اليونيفيل" الدولية، إنّ "الجيش اللبناني يواجه تحديات ومخاطر كبيرة في أداء مهامه في ظل الوضع الأمني الحالي، وباعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الأمن في البلاد".

أضافت في بيان: "اليوم، قُتل عدد من الجنود اللبنانيين المخلصين وأُصيب آخرون بجروح، أثناء قيامهم بواجبهم لإعادة الاستقرار وتجنّب العودة إلى النزاع المفتوح".

وتقدّمت "اليونيفيل" من "الجيش اللبناني ومن عائلاتهم بأحر التعازي، مع أصدق التمنيات بالشفاء العاجل والكامل للمصابين"، مؤكدةً أنّها ستواصل "دعم الجيش اللبناني في عمله لإعادة الاستقرار، قدر المستطاع".