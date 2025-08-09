بري معزياً بشهداء الجيش: نقف معه وإلى جانبه من أجل تمكينه من إنجاز مهامه الوطنية

A + A -

توجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأحر التعازي إلى الجيش اللبناني وإلى ذوي الشهداء الذين سقطوا خلال تأدية واجبهم الوطني ظهر اليوم في الجنوب قائلاً: مجدداً قدرُ هذه المؤسسة الوطنية الجامعة لآمال وتطلعات اللبنانيين أن تصون الوحدة والأمن والإستقرار، وتعمّد السيادة الوطنية بالبذل والتضحية، مقدِّمة المزيد من الشهداء والجرحى ."

وأضاف بري: "إننا في هذه اللحظة الأليمة والدامية نقف مع الجيش وإلى جانبه، من أجل تمكينه من إنجاز مهامه الوطنية التي أقسم يمين الولاء والانتماء على تأديتها مهما غلت التضحيات".



وختم بري: "الرحمة للشهداء ، وأحرّ التعازي لذويهم وللمؤسسة العسكرية قيادةً وضباطاً وأفراداً ، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.