سلام اتصل برئيس الجمهورية ووزير الدفاع معزيا بشهداء الجيش

A + A -

أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالًا بكلّ من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزّيًا باستشهاد العسكريين في الحادثة الأليمة التي وقعت في منطقة مجدل زون – وادي زبقين في قضاء صور.

وأعرب سلام عن بالغ حزنه وأسفه ل"هذه الخسارة الوطنية الجسيمة"، مؤكدًا: "بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدّون واجبهم الوطني. إن لبنان كله، دولة وشعبًا، ينحني إجلالًا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تُعيد التأكيد أن جيشنا هو صمّام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحم الله أبطالنا".

كما توجّه رئيس مجلس الوزراء بالتعزية الحارة إلى ذوي الشهداء وعائلاتهم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.