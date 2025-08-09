محكوم بالسجن المؤبّد.. هكذا تمّ القبض عليه!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما تلك المتعلّقة بعمليات تجارة المخدّرات وترويجها، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت حول وجود شخص مطلوب بجرام مخدّرات في محلّة مار مخايل.

على الفور باشرت دوريات من المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة أوقفته بتاريخ 24-7-2025 بكمين محكم، وهو:

ع. ح. د. (مواليد 1989، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرتَين بجرائم مخدّرات تقضي بسجنه مع أشغال شاقّة مؤبّدة.

بتفتيشه، ضُبط معه:

/4/ أكياس نايلون تحتوي على مادّة الكريستال

كيس نايلون شفّاف يحتوي على مادّة باز الكوكايين

حبوب مخدّرة

أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.