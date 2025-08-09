living cost indicators
"اللهيب" سيستمرّ حتى الخميس المقبل.. وإرشادات من Lari!

9
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أن موجة الحر تستمر على حالها لغاية الخميس 8/14 مع درجات حرارة أعلى من معدلها 40 درجة بقاعاً و35 درجة ساحلاً مع مؤشر حرائق مرتفع جداً وتكون درجات الحرارة مرتفعة ليلاً أيضاً بحدود 30 درجة بقاعاً .

تتراجع حدة موجة الحر بدءا من الجمعة 8/15 تدريجاً لغاية السبت 8/23

ارشادات خلال موجة الحر:

١1-المواطنون:

- الاكثار من شرب المياه

- ارتداء القبعات خلال النهار

- وضع مرهم وقاية من الشمس على الوجه والايدي

- ارتداء نظارات الشمس

- عدم النزول الى البحر والمسابح بين الساعة 11 والساعة 4 عصراً

- عدم ترك قداحات أو نظارات في السيارات

- عدم ترك الاولاد والاطفال في السيارات تحت أشعة الشمس

- عدم استعمال الخليوي أثناء تعبئة السيارات بالبنزين

- الانتباه للكهرباء في المنازل خوفاً من الاحتكاك والحريق

- البقاء في الغرف البعيدة عن أشعة الشمس والمكيفة

- عدم تناول الاطعمة الحارة أو الأطعمة النيئة بعد مرور وقت عليها بالجو الحار والانتباه من لحوم الدجاج وغيرها

- عدم ترك أي لحوم أو لحوم مصنعة في السيارة لأكثر من 10 دقائق

- عدم شرب المياه الساخنة في السيارة

- جلب مياه باردة دوماً الى السيارة

- الانتباه الى المياه في مشعاع (رادياتور ) السيارة والى نسبة الزيت في المحرك

- عدم استعمال المكابح بكثرة في الطرقات الجبلية خوفاً من عدم فعاليتها والاعتماد على تخفيف السرعة

- عدم رمي السجائر في البراري

- وضع الاطعمة في البراد وعدم تعريضها للذباب

- مكافحة حشرات البرغش الذي يمكن أن ينقل جراثيم وأمراض

- ارتداء القبعات عند التجول تحت أشعة الشمس

2- المزارعون

- عدم رش الاسمدة والادوية

- الري اذا توفرت المياه

- تبريد البيوت البلاستيكية

- تبريد مزارع الدواجن

- عدم حرق الاعشاب بدون رقابة

3- المسؤولون: إطفاء، بلديات، جيش، أمن داخلي، حراس أحراج

- قص الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات لأنها منطلق الحرائق

- إطفاء النار جيداً بعد pic-nic بالطبيعة

- تجهيز خزانات مياه في معظم الأماكن لاستعمالها فوراً عند الحاجة

- الابلاغ عن أي دخان قد يكون منطلقاً للحرائق

- تجهيز الطوافات خلال هذه الفترة لإطفاء أي حرائق عند بدايتها

- الأمن الداخلي : رجاء القاء القبض على مفتعلي الحرائق وذكر أسماؤهم

- على البلديات، تحضير صهاريج مياه مجهزة بمضخات لرش المياه على الطرقات كل ساعة مرة للتخفيف من حدة الحر.

{{article.title}}
