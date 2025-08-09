خاصّ- حوار على "الهواء" بين جعجع ورعد؟

A + A -

كان لافتاً التزامن بين الإطلالة الإستثنائية لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع الإعلامي جورج صليبي على قناة "الجديد"، وظهور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على قناة "المنار" مع الإعلامي عماد مرمل في إطلالته الأولى في حوار تلفزيوني بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان.

وأظهرت إطلالتا جعجع ورعد ومواقفهما عمق التباعد في النظرة السياسية للواقع اللبناني لا سيما الخلاف حول كيفية معالجة سلاح حزب الله، ففي حين تحدث النائب رعد بحسمٍ وحزمٍ بأن السلاح دونه الشرف والموت، وبقلبٍ ملؤه الألم على الشهداء والجرحى والأسرى وعلى فراق الأحبة ورفاق الدرب في المقاومة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، بدا جعجع كالمُنتشي والمُحتفي بإنجاز إقرار مجلس الوزراء حصرية السلاح وتسخيف خطورته وتداعياته، كما أنه دعا إلى مزيدٍ من القرارات الحكومية نحو تنفيذ مقررات مجلس الوزراء على الأرض، وما يعنيه من تحريض للجيش اللبناني على المقاومة وبيئتها. والأخطر وفق مصادر سياسية أن جعجع لم ينتظر خطة الجيش لحصرية السلاح وتقديمها لمجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري لإقرارها، بل يعمل على تحريض الدولة والجيش والأجهزة على بدء تنفيذ قرارات الحكومة من اليوم، من خلال الطلب بملاحقة عناصر وقيادات المقاومة على حواجز الأجهزة الأمنية ووقف أوامر تسهيل المرور الممنوحة لهم وربما يطالب لاحقاً باعتقالهم وزجّهم في السجون.

وأوحى تزامن الإطلالتين والمواقف المتناقضة والتصعيد المتبادل، وكأنه حوار غير مباشر على الهواء بين جعجع ورعد، ويؤشر الى أن المشهد اللبناني في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة سيحمل تطورات ساخنة لا أحد يعرف حدودها وعواقبها وتداعياتها.