living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاصّ- حوار على "الهواء" بين جعجع ورعد؟

9
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كان لافتاً التزامن بين الإطلالة الإستثنائية لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع الإعلامي جورج صليبي على قناة "الجديد"، وظهور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على قناة "المنار" مع الإعلامي عماد مرمل في إطلالته الأولى في حوار تلفزيوني بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان.
وأظهرت إطلالتا جعجع ورعد ومواقفهما عمق التباعد في النظرة السياسية للواقع اللبناني لا سيما الخلاف حول كيفية معالجة سلاح حزب الله، ففي حين تحدث النائب رعد بحسمٍ وحزمٍ بأن السلاح دونه الشرف والموت، وبقلبٍ ملؤه الألم على الشهداء والجرحى والأسرى وعلى فراق الأحبة ورفاق الدرب في المقاومة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، بدا جعجع كالمُنتشي والمُحتفي بإنجاز إقرار مجلس الوزراء حصرية السلاح وتسخيف خطورته وتداعياته، كما أنه دعا إلى مزيدٍ من القرارات الحكومية نحو تنفيذ مقررات مجلس الوزراء على الأرض، وما يعنيه من تحريض للجيش اللبناني على المقاومة وبيئتها. والأخطر وفق مصادر سياسية أن جعجع لم ينتظر خطة الجيش لحصرية السلاح وتقديمها لمجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري لإقرارها، بل يعمل على تحريض الدولة والجيش والأجهزة على بدء تنفيذ قرارات الحكومة من اليوم، من خلال الطلب بملاحقة عناصر وقيادات المقاومة على حواجز الأجهزة الأمنية ووقف أوامر تسهيل المرور الممنوحة لهم وربما يطالب لاحقاً باعتقالهم وزجّهم في السجون.
وأوحى تزامن الإطلالتين والمواقف المتناقضة والتصعيد المتبادل، وكأنه حوار غير مباشر على الهواء بين جعجع ورعد، ويؤشر الى أن المشهد اللبناني في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة سيحمل تطورات ساخنة لا أحد يعرف حدودها وعواقبها وتداعياتها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout