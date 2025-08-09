living cost indicators
طيران الشرق الأوسط تعدّل مواعيد بعض رحلاتها

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد إقلاع بعض رحلاتها من وإلى كل من: الرياض، باريس، دوسلدورف، لارنكا، إسطنبول، بغداد، والنجف، يومي الأربعاء والخميس 13 و14 آب 2025، سواء عبر تبكير أو تأخير الإقلاع.

○ الرحلات المعدلة – الأربعاء 13 آب 2025:
لارنكا – بيروت ME271: تبكير الإقلاع إلى 06:00 (بدلاً من 08:25)
بيروت – لارنكا ME272: تبكير الإقلاع إلى 07:30 (بدلاً من 09:55)
باريس – بيروت ME211: تبكير الإقلاع إلى 06:55 (بدلاً من 07:55)
بيروت – باريس ME212: تبكير الإقلاع إلى 12:30 (بدلاً من 13:40)
إسطنبول – بيروت ME265: تبكير الإقلاع إلى 07:00 (بدلاً من 08:25)
بيروت – إسطنبول ME266: تبكير الإقلاع إلى 09:55 (بدلاً من 11:20)
دوسلدورف – بيروت ME247: تأخير الإقلاع إلى 12:00 (بدلاً من 07:00)
بيروت – دوسلدورف ME248: تأخير الإقلاع إلى 16:15 (بدلاً من 11:15)
بغداد – بيروت ME320: تأخير الإقلاع إلى 15:55 (بدلاً من 11:55)
بيروت – بغداد ME321: تأخير الإقلاع إلى 18:25 (بدلاً من 15:25)
الرياض – بيروت ME422: تأخير الإقلاع إلى 19:40 (بدلاً من 17:50)
بيروت – الرياض ME423: تأخير الإقلاع إلى 22:55 (بدلاً من 21:10)

○ الرحلات المعدلة – الخميس 14 آب 2025:
النجف – بيروت ME326: تبكير الإقلاع إلى 08:00 (بدلاً من 12:00)
بيروت – النجف ME327: تبكير الإقلاع إلى 10:40 (بدلاً من 14:40)
جدة – بيروت ME364: تبكير الإقلاع إلى 08:00 (بدلاً من 08:55)
بيروت – جدة ME365: تبكير الإقلاع إلى 11:30 (بدلاً من 12:25)
بغداد – بيروت ME322: تبكير الإقلاع إلى 11:55 (بدلاً من 15:55)
بيروت – بغداد ME323: تبكير الإقلاع إلى 14:25 (بدلاً من 17:25)
دوسلدورف – بيروت ME247: تأخير الإقلاع إلى 12:00 (بدلاً من 07:00)
بيروت – دوسلدورف ME248: تأخير الإقلاع إلى 16:15 (بدلاً من 11:15)
إسطنبول – بيروت ME263: تأخير الإقلاع إلى 13:30 (بدلاً من 11:40)
بيروت – إسطنبول ME264: تأخير الإقلاع إلى 16:25 (بدلاً من 14:35)
(جميع الأوقات وفق التوقيت المحلي لكل مدينة)

تعليمات للركاب
أكدت الشركة أن الركاب على هذه الرحلات يمكنهم تعديل حجوزاتهم مجانًا لمرة واحدة، في نفس المقصورة، سواء بتقديم موعد السفر أو تأخيره، عبر طيران الشرق الأوسط فقط.
ولمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:
الخط الأرضي: 01-629999
الخطوط الساخنة: 1320 و1330
الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
البريد الإلكتروني: callcenter@mea.com.lb
الموقع الإلكتروني: www.mea.com.lb

