من داخل السجون اللبنانية.. رسائل وتحذير خطير!

صدر عن السجناء اللبنانيّين البيان الآتي:
نحن شبكة من السجناء اللبنانيين في مختلف سجون لبنان (القبة ورومية وزحلة وغيرها) نتحفظ على هوياتنا لأسباب أمنية، نتوجه إلى المسؤولين والمرجعيات الروحية ووسائل الإعلام بالرسائل التالية:
١. نهنئ السجناء السوريين بالموقف الإنساني لحكومتهم الجديدة التي تسعى لتخليص مواطنيها من جحيم السجون اللبنانية.
٣.نظرا لتجاهل الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لمعاناتنا واهتمامهم فقط بإيجاد حل لملف السجناء السوريين فإننا نرفع الصوت ونحذر من أي حل جزئي لملف السجون ينصف قسم من السجناء، ويتجاهل أبناء البلد و الإخوة الفلسطينيين و بقية السجناء من غير ذوي التابعية السورية.
٦.ندعو المرجعيات الروحية لجميع الطوائف في لبنان إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الموضوع الانساني الذي يمس كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ويهدد بانفجار اجتماعي وأمني كبير.
٨.نوجه رسالة عتب كبير لإعلامنا اللبناني ، و ندعوا الرأي العام و وسائل الإعلام وخاصة المحلية أن تبقي عيونها مفتوحة على جميع سجناء لبنان و عدم اختصار مأساة السجون بالسجناء السوريين فقط أو غيرهم، فنحن كمواطنين لبنانيين لنا حق كبير عليهم في إيصال صوتنا و الدفاع عن حقوقنا.