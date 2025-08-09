عناوين الصحف ليوم السبت 9 آب 2025

A + A -

النهار: الترحيب الخارجي رافعة للتحول اللبناني وبراك يعود مجددا

الأخبار: مرجع أمني: حذّر من الجبهة الشرقية وتمدد العدو

واشنطن والرياض لحلفائهما: لا يزال أمامكم الكثير

رعد: الموت ولا تسليم السلاح

غزّة المدينة: نذر إبادة جماعية

اللواء: الكرة في ملعب الإحتلال بعد قرارات الحكومة.. وبراك عائد

المشهد السياسي يميل إلى التبريد لا التصعيد.. وترحيب عربي ودولي بقرار حصر السلاح بيد الدولة

البناء: ترامب يرعى اتفاق أذربيجان وأرمينيا لقطع التواصل البرّي بين روسيا وإيران | نتنياهو يُقرّ خطة تهجير غزة ومجلس الأمن يناقشها اليوم وألمانيا توقف الأسلحة | رعد: الموت أشرف من تسليم السلاح… بري الأخ الأكبر… ونميّز عون عن سلام

الجمهورية: أزمة القرارين مرهونة بـ "حل عقلاني"

غليان خطير يسود الشارع

l'orient le jour: Monopole des armes : pourquoi le Hezbollah évite un bras de fer avec l'État



عناوين بعص الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «احتلال غزة» يصعق الجيش والشارع الإسرائيلي وعائلات الرهائن

«الكابنيت» أقر خيار نتنياهو باجتماع دام 10 ساعات في أجواء متوترة

الأنباء الكويتية: النائب سامي الجميل: نقف إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وفخورون بالجرأة التي تمتعوا بها

رئيس الجمهورية: علينا اعتماد ديبلوماسية اقتصادية تفتح أبواب العمل والاستثمار