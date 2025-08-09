أسرار الصحف ليوم السبت 9 آب 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

تنتظر جهات خدماتية وصناديق ضامنة عودة وزير سيادي للتوقيع على معاملات لها طابع الضرورة الملحَّة.



غمز

تواصل وزير كانت مواقفه موضع اهتمام ومتابعة مع مرجع نافذ بالواسطة لحسابات بالغة الدقة عند المعنيِّين..

همس

سجلت جهات متابعة التزاماً دقيقاً لعناصر من حركة سياسية بعدم المشاركة في التجمعات التي حصلت ليل الخميس- الجمعة..



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر عربية إنها رغم إعلان تأييد قرار الحكومة اللبنانية تشعر أن القرار قفزة في المجهول بعدما ظهر أنه لم يتمّ التمهيد له بأي ترتيبات تتيح ولو تطبيقاً جزئياً أو تدريجياً له وإن ما فعلته الحكومة هو أنها ألقت حجراً في بئر وقالت إنها قامت بما عليها وعلى رعاتها إنقاذها من الورطة أو إيجاد آليّات تنفيذية لقرار الحكومة بأدوات خارجيّة مثل شن حرب إسرائيلية على لبنان. وهذا سوف يزيد تعقيد الأمور ويفتح مزيداً من الاحتمالات المعقدة وغير الواضحة. وربما إذا مرّ موعد نهاية العام ولم تستطع الحكومة التقدّم نحو تنفيذ قرارها وغلب الحرص على الاستقرار لدى قيادة الجيش ومنعها تقديرها للمخاطر من دخول الصدام مع حزب الله بموافقة أميركية تحرص على وحدة الجيش ومقدراته فربما تصبح التضحية بالحكومة أقلّ كلفة من التضحية بالجيش أو شنّ حرب إسرائيلية ويصبح انتظار الانتخابات النيابية مع حكومة تصريف أعمال ليبنى على نتائج الانتخابات شكل وتوازنات الحكومة الجديدة.

كواليس

قالت مصادر أمميّة إن مناخات دولية معاكسة لخطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تسود الأجواء عشيّة انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة احتلال غزة وإن الشارع العالمي الذي أصبحت الغلبة فيه لمناهضي “إسرائيل” حاضر في سياسات الحكومات بالرغم من الدعم الأميركي اللامحدود لـ”إسرائيل”. وهذا يعني عجز “إسرائيل” عن تحقيق إنجازات سريعة. وهذا ما يعترف رئيس أركان جيش الاحتلال باستحالته، فإن المزيد من العزلة لـ”إسرائيل” سوف تكون النتيجة الوحيدة لخطوة الحرب الجديدة وانضمام دول إضافيّة إلى مسار فرض عقوبات على “إسرائيل” والاعتراف بدولة فلسطين. وفي هذا المسار لا تبدو “إسرائيل” أمام ضوء في آخر النفق، رغم كل ما يبدو من إفراط في استخدام القوة وقدرة على القتل والتدمير والتجويع والتوحش.