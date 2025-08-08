اهالي قرى الحافة لوزير الداخلية: الايعاز الى جميع البلديات ان يتم اعفاؤهم من المستحقات خلال هذه الظروف الصعبة

A + A -

ببان من اهالي قرى الحافة الى معالي وزير الداخلية المحترم.

نحن ابناء قرى الحافة اللبنانيون بناء على الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها النازحون من قراهم والتي لم يع بأستطاعتهم تامين قوتهم اليومي والذي ادى الى تدني وعجز واضح على القدرة الشرائية لهم بعدما فقدوا مصدر معيشتهم في قراهم فوق هذا الضيق كله يطلب منهم ان يساهموا في دفع تكاليف جمع النفايات وكذلك دفع القيمة التأحيرية عن المنزل الذي يقطنوه والتي لايقوى على دفعها النازحون>

لذا. نتلطف ونرغب من معالي وزير الداخلية الايعاز الى جميع البلديات ان يتم اعفاؤهم من هذه المستحقات خلال هذه الظروف الصعبة .